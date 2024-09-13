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Минобороны показало кадры удара по силам ВСУ в Курской области

МО РФ показало видео удара по силам ВСУ в лесополосе в Курской области

Министерство обороны России опубликовало кадры нанесения удара артиллерийскими расчетами группировки войск «Север» по скоплению силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесополосе в приграничном районе Курской области.

Отмечается, что воздушной разведкой группировки войск «Север» было обнаружено скопление живой силы ВСУ в лесополосе. Цели были накрыты артиллерией группировки войск «Север». Поражение цели было подтверждено средствами объективного контроля.

Также российские военнослужащие отразили три попытки Вооруженных сил Украины прорвать границу России у трех населенных пунктов в Курской области. По данным российского оборонного ведомства, потери ВСУ составили до 50 человек личного состава. Кроме того, ВС РФ уничтожили пять танков, две боевые машины пехоты, а также бронетранспортер, девять боевых бронированных машин. Среди прочего были ликвидированы два автомобиля и две инженерные машины разграждения.

Ранее Алаудинов рассказал о переброске солдат ВСУ в Курскую область с других направлений.

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