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Алаудинов заявил об успешности одного плана Зеленского

Алаудинов: Зеленский успешно реализует план войны до последнего украинца

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Станислав Красильников/РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский успешно реализует план о войне до последнего украинца. Своим мнение он поделился в эфире телеканала «Россия 1».

«План Зеленского уничтожить население [страны] до последнего украинца в принципе действительно по плану и идет. Остальное полностью вышло из-под его контроля», — сказал Алаудинов.

Ранее командир «Ахмата» также заявил, что украинская армия снимает личный состав с других направлений для переброски в Курскую область. По его словам, таким образом Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются удержать занятую территорию.

12 сентября Зеленский заявлял, что Вооруженные силы России начали контрнаступление в Курской области, однако, по его словам, эти действия соответствуют плану Украины.

13 августа Минобороны РФ сообщало, что российские военные освободили четыре населенных пункта в Курской области. В их числе хутор Покровский, села Дарьино, Толстый Луг и Снагость.

Ранее на Западе заявили о продвижении ВС России по всем фронтам.

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