Mash назвал число солдат ВСУ, плененных в Курской области за четыре дня

Как минимум 200 военнослужащих украинских войск сдались в плен российской армии за последние четыре дня в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, большинство солдат ВСУ попало в плен после того, как подразделения Вооруженных сил России освободили Снагость и Апанасовку. Среди пленных — бывшие заключенные, боевики нацбатов, солдаты ВДВ и ССО, а также штурмовики бригад теробороны. Отмечается, что многие из захваченных в плен украинских военных прошли обучение в Великобритании.

13 сентября командир «Ахмата» Апти Алаудинов сообщил, что в Курской области фиксировали присутствие боевиков националистических батальонов «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «Айдар». Он заявил, что часть бойцов была ликвидирована, а некоторые солдаты попали в плен.

Бои на территории Курской области продолжаются с 6 августа. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение в Курскую область — попытка ВСУ остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

12 сентября Минобороны РФ доложило об итогах двух дней контрнаступления в Курской области. По данным ведомства, ВС РФ в течение двух суток освободили 10 населенных пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

На следующий день оборонное ведомство отчиталось об освобождении еще четырех населенных пунктов.

Ранее Алаудинов рассказал о переброске солдат ВСУ в Курскую область с других направлений.