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Офицер, сдерживавший натиск ВСУ в течение 10 часов, стал Героем России

Офицера Куценко, сдерживавшего атаки ВСУ 10 часов, удостоили звания Героя России

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Евгений Биятов/РИА Новости

Офицеру из Республики Саха (Якутия) Дмитрию Куценко присвоили звание Героя России. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Айсен Николаев.

По его словам, награжденный мужчина является командиром одного из десантно-штурмовых подразделений морской пехоты в составе Вооруженных сил РФ. Вместе со своими подчиненными военнослужащий более 10 часов сдерживал атаки украинских подразделений около взятого под контроль населенного пункта.

В ходе сражения российским бойцам удалось вывести из строя четыре единицы техники и ликвидировать десятки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). На этом фоне украинским военным пришлось отступить, говорится в заявлении.

«Дмитрий стал девятым якутянином, удостоенным высшей награды страны за время проведения специальной военной операции. От всей души поздравляю Дмитрия с заслуженным званием!» — подчеркнул Николаев.

Он добавил, что вся республика гордится своим «славным сыном».

2 сентября командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов вручил орден Мужества своему заместителю Ахмеду Бахаеву. Он подчеркнул, что удостоенный награды мужчина с самых первых дней СВО проявлял невероятную отвагу и делал все возможное для победы.

Ранее российский боец в одиночку прорвал оборону ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР).

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