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Военный эксперт: через Курск Зеленский затащит НАТО в войну с Россией

Полковник Матвийчук: используя Курск, Зеленский затащит НАТО в войну с РФ

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Yves Herman/Reuters

В Курской области продолжается наступление российских военных, а ВСУ несут большие потери. В то же время, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что все идет по плану Киева. Он намерен использовать ситуацию в российском приграничье, чтобы «затащить» НАТО в войну с Россией, заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с 360.ru.

На фоне потерь в Курской области Зеленский требует от западных стран увеличения поставок оружия, а также разрешения применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, напомнил Матвийчук. По его мнению, украинский лидер занял позицию, в которой просит спасения от России, заявляя, что Украина пыталась изменить ситуацию в Курске.

«Получив новые вооружения и разрешение на удары по России, Зеленский фактически затащит НАТО в войну против России», — считает Матвийчук.

Однако Запад на нападение ВСУ на Курскую область отреагировал негативно, так как эти действия привели к расширению конфликта вопреки желаниям администрации США, считает политический консультант Руслан Андреев. По его мнению, именно в этом мог заключаться план Зеленского – сделать все, чтобы боевые действия продолжились.

«В этом контексте реакция тоже негативная. Потому что западные партнеры сильно устали от конфликта. Некоторые государства столкнулись с истощением ресурсов, включая военные», — заключил эксперт.

Напомним, Зеленский накануне заявил, что ВС РФ начали контрнаступление в Курской области, однако добавил, что эти действия соответствуют плану ВСУ. По данным Минобороны РФ, российские военные освободили 10 населенных пунктов в регионе, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Политолог ранее объяснил молчание Зеленского об ударах по России дальнобойным оружием.

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