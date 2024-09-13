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Алаудинов рассказал о боевиках «Азова» и «Айдара» в Курской области

Алаудинов: в Курской области фиксировали солдат батальонов «Азов» и «Айдар»

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Александр Максименко/РИА «Новости»

В Курской области фиксировали присутствие боевиков националистических батальонов «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «Айдар», часть из них уже ликвидировали, рассказал РИА Новости командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

По словам военного, помимо бойцов нацбатов, на Курском направлении было подтверждено присутствие солдат 80-й, 61-й, 82-й, 95-й и 92-й бригад вооруженных сил Украины.

«Часть из них уже уничтожены, есть пленные из этих подразделений тоже», — уточнил Алаудинов.

Он предположил, что самые боеспособные подразделения ВСУ под Курском состояли именно из бойцов вышеперечисленных бригад и нацбатов.

12 сентября Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела на военнослужащих 22-й мехбригады, 80-й десантно-штурмовой и 61-й отдельной механизированной бригад ВСУ. По версии следствия, солдаты обстреливали из артиллерийского орудия жителей Курской области, которые пытались скрыться в лесу, а также подорвали автомобиль с водителем при помощи двух дронов-камикадзе.

Кроме того, в начале сентября в Курске задержали уроженца Черниговской области, который, по версии, следствия связался с представителем «Азова» и предложил националистам зенитный прожектор, который сам спроектировал.

Комплектующие для изделия мужчина закупил на собственные средства в Китае. Предполагается, что прожектор был предназначен для обнаружения российских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Минобороны РФ заявили о поддержке Западом вторжения ВСУ в Курскую область.

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