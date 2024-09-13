В Белгородской области грузовой автомобиль подорвался на мине

Грузовой автомобиль подорвался на мине в районе села Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате детонации боеприпаса пострадал водитель транспортного средства. Мужчина смог самостоятельно добраться до госпиталя, сотрудники которого диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и минно-взрывные ранения.

«Медиками районной больницы оказана вся необходимая помощь. Для прохождения дальнейшего лечения бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 города Белгорода», — добавил глава субъекта.

12 сентября три населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны украинских войск. Речь идет о селах Новая Таволжанка, Березовка и Муром.

Как рассказал Гладков, в первом населенном пункте в результате обстрела повреждения получили два жилых дома и два легковых автомобиля. Во втором — дрон повредил кровлю корпуса сельскохозяйственного предприятия, а в третьем — беспилотник сбросил взрывоопасные предметы на частный дом. Ущерб был нанесен не только зданию, но стоявшей рядом машине.

Ранее украинский дрон атаковал грузовик в Белгородской области.