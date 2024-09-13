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Журналисты рассказали, почему ВСУ редко используют западные танки в бою

WSJ: ВСУ избегают применять западные танки из-за высокого риска их потерять

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Global Look Press

В ВСУ стараются реже применять в бою западные танки из-за высокого риска их потерять. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на газету Wall Street Journal.

«Десятки передовых западных танков начали использоваться (украинскими формированиями. — ред.) на поле боя лишь в редких случаях… некоторые были повреждены, уничтожены или захвачены», — пишут авторы статьи.

Журналисты привели в пример 47-ю механизированную бригаду ВСУ, которая получила американские танки Abrams, и надеялась с их помощью добиться прорыва. При этом в реальности эти бронемашины стоят «в поле» в нескольких километрах от фронта, так как велика опасность потерять их из-за ударов российской армии.

Американский генерал Джеймс Рейни, который возглавляет командование модернизации вооружения и военной техники США, заявил газете, что бронетанковые подразделения США нуждаются в срочной модернизации для сохранения боеспособности бронетанковых соединений.

По данным журнала Military Watch Magazine, за полгода Украина потеряла примерно 20 американских танков Abrams из 31 поставленного. В статье подчеркивается, что из всего поставленного для ВСУ вооружения американская бронетехника является самой дефицитной, так как союзники из Европы готовы восполнить уничтоженные единицы, а в США о планах по поставкам новых танков Abrams пока не сообщали.

Ранее российские танкисты рассказали о тактике боя против Abrams и Leopard.

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