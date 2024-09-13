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Морпехи уничтожили технику ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС РФ уничтожили технику ВСУ в приграничье Курской области

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Mindaugas Kulbis/AP

Бригада морской пехоты группировки войск «Север» уничтожила боевую технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

«Были уничтожены бронетранспортеры Stryker, боевые бронированные машины «Казак», VAB, а также бронеавтомобиль HMMWV», — говорится в сообщении.

Вражеская бронетехника вместе с экипажем была уничтожена в лесополосе.

Незадолго до этого министерство обороны России сообщило, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар по украинским войскам и их технике в приграничном районе Курской области.

До этого сообщалось, что объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передала ВКС России партию самолетов Су-57 и Су-35С. В госкорпорации рассказали, что самолеты летчики министерства обороны РФ протестировали в различных рабочих режимах. Истребители совершили перелет на аэродром базирования.

Ранее Россия нанесла удар по контейнерному терминалу с техникой ВСУ под Львовом.

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