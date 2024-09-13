В Брянской области ночью сбили девять украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ночью в Брянской области девять беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Еще четыре вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — написал губернатор.

Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

До этого Богомаз сообщал, что средства ПВО сбили пять беспилотников ВСУ.

Вечером 12 сентября врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что в приграничном районе региона уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины. Кроме того, были сбиты два БПЛА.

В четверг в Мурманской области обстреляли легкомоторный самолет, приняв его за беспилотник.

Ранее ВСУ обстреляли рынок в Херсонской области.