Пророссийское подполье на Украине помогло уничтожить состав с техникой Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

Подпольщики уничтожили релейный шкаф в Шевченковском районе Харьковской области. Состав с военной техникой ВСУ был остановлен. Пока он ждал восстановления движения, по составу был нанесен удар.

«Состав по переданным сопротивлением координатам был уничтожен на месте, где отстаивался во время ремонта релейного шкафа недалеко от станции «Первомайское-Южное», — уточнили в подполье.

До этого Лебедев сообщал, что по полигону украинских войск в городе Дергачи Харьковской области, где базируются в том числе иностранные инструкторы, был нанесен удар фугасной авиабомбой (ФАБ).

11 сентября Лебедев сообщал, что ночью в городе Кременчуге раздался взрыв в районе железнодорожной станции Кагамлыкская, где также находятся промышленные холодильные склады.

Ранее подполье сообщило об ударе по складу ВСУ под Харьковом.