Еще два украинских беспилотника сбили в Брянской области

Еще два беспилотника Вооруженных сил Украины уничтожили в Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Силы ПВО продолжают уничтожение украинских БПЛА над территорией региона, рассказал он.

«Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО министерства обороны РФ», — написал Богомаз.

По его данным, пострадавших и разрушений нет.

На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил губернатор.

До этого он сообщал об уничтожении трех беспилотников за час.

Вечером 12 сентября врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что в приграничном районе региона уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины. Кроме того, были сбиты два БПЛА.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.