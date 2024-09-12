Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава региона.

Богомаз поблагодарил российских военнослужащих за защиту Брянской области.

До этого губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в приграничном районе региона уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ. Также он отметил, что были уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ атаковали беспилотником грузовой автомобиль в селе Байцуры Борисовского района, в результате чего местный житель получил ранение. Мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями головы и грудной клетки.

Ранее стало известно, что самолеты НАТО активизировались у границы Мурманской области.