Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

Богомаз: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью

close
Inna Varenytsia/REUTERS

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава региона.

Богомаз поблагодарил российских военнослужащих за защиту Брянской области.

До этого губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в приграничном районе региона уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ. Также он отметил, что были уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ атаковали беспилотником грузовой автомобиль в селе Байцуры Борисовского района, в результате чего местный житель получил ранение. Мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями головы и грудной клетки.

Ранее стало известно, что самолеты НАТО активизировались у границы Мурманской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами