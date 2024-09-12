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На Украине рассказали о подготовке пилотов для F-16 в Румынии

Умеров: новая группа украинских летчиков проходит обучение для F-16 в Румынии

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Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen/Reuters

Еще одна группа украинских летчиков проходит обучение полетам на истребителях F-16 на аэродроме в Румынии. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, его цитирует пресс-служба оборонного ведомства страны.

Умеров рассказал, что поговорил по телефону с румынским коллегой Ангелом Тылвэром, с которым обсудил усиление противовоздушной обороны Украины.

«F-16 в украинском небе... станет больше: группа наших пилотов уже проходит подготовку в Румынии», — сказал глава украинского минобороны.

Он также добавил, что в ближайшее время Украина получит от румынских властей еще один зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Первый из переданных Украине истребителей F-16 разбился 26 августа — спустя несколько недель после того, как ВСУ получили эти самолеты. За штурвалом был 30-летний подполковник Алексей Moonfish Месь, который прошел ускоренное обучение в США. Генштаб Украины подтвердил потерю истребителя только 29 августа, заявив, что F-16 участвовал в отражении ракетной атаки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о недовольстве жителей США авиабазами, где обучают украинских пилотов F-16.

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