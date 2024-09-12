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В Британии заявили об изоляции украинской армии в Курской области

Эксперт Меркурис: ВС РФ изолировали группировку ВСУ в Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Контрнаступление российских войск в Курской области привело к изоляции большой группировки вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«Значительное количество украинских войск было отрезано и изолировано в результате этой атаки, которая позволила русским перерезать основные дороги», — сказал специалист.

По его словам, изолированные подразделения украинцев остаются беззащитны перед лицом дальнейших действий Вооруженных сил России под Курском.

12 сентября Минобороны РФ доложило об итогах двух дней контрнаступления в Курской области. По данным ведомства, ВС РФ в течение двух суток освободили 10 населенных пунктов: Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

Факт контрнаступления российских войск признал украинский лидер Владимир Зеленский, который заявил, что эти действия соответствуют плану ВСУ.

Ранее в МИД РФ рассказали о подобии концлагерей ВСУ в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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