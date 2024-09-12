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ВСУ создавали подобие концлагерей в Курской области

МИД: ВСУ сгоняли не успевших покинуть Курскую область жителей в концлагеря

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали в некоторых районах Курской области подобия «концентрационных лагерей». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Министерства иностранных дел России.

В документе утверждается, что ВСУ насильно сгоняли в подобия концлагерей мирных жителей, которые не захотели или не смогли покинуть территорию региона.

В публикации подчеркивается, что такой вывод основан на многочисленных данных свидетелей, которые собрал штаб Российского Красного Креста в Курске.

12 сентября в Минобороны РФ заявили, что бойцы 5-й отдельной бригады Южной группировки войск в ходе штурма одного из районов Красногоровки взяли в плен группу военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Мощную огневую поддержку в бою россиянам оказали ударные FPV-дроны, которые буквально выбивали солдат ВСУ из труднодоступных участков в городских застройках, отметили в Минобороны.

Красногоровка считается важным логистическим узлом обороны украинской армии на Донецком направлении. 10 сентября министерство обороны РФ сообщило об освобождении Красногоровки.

Ранее Зеленский назвал контрнаступление РФ в Курской области «планом Украины».

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