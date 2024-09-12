В Минобороны рассказали об освобождении населенных пунктов в Курской области

В министерстве обороны России заявили, что российские военные в течение двух суток освободили 10 населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что российские войска продолжают действия по разгрому группировки противника на территории региона.

Подразделениям группировки войск «Север» удалось освободить в течение двух суток населенные пункты Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

12 сентября временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что в приграничном районе региона сбили управляемую авиационную бомбу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне средства ПВО перехватили и ликвидировали украинскую ракету в небе над Курской областью. Тогда же Смирнов также сообщил, что системы ПВО России сбили над территорией региона беспилотник Вооруженных сил Украины.

Ранее в Курской области сбили 12 беспилотников ВСУ.