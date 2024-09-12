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Бывший мэр Сочи принимает участие в СВО

Экс-мэр Сочи Копайгородский проходит службу в зоне проведения спецоперации в ЛНР

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, который в мае 2024 года ушел в отставку, участвует в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, экс-чиновник проходит службу в зоне проведения спецоперации в Луганской народной республике (ЛНР).

Как рассказал источник РИА Новости, бывший мэр Сочи принимает участие в СВО в составе добровольческого отряда.

Копайгородский заявил о намерении уйти в отставку 14 мая, в тот же день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев это решение поддержал. В июне вице-губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина назначили исполняющим обязанности главы Сочи.

Копайгородский возглавил Сочи 11 сентября 2019 года, до этого занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. Он является выпускником Краснодарского высшего военного училища (военный институт) имени генерала армии Штеменко.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.

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