Mash сообщил об освобождении еще двух населенных пунктов в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России освободили еще два населенных пункта в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника канала, речь идет о селе Обуховка и хуторе Покровский. Российские бойцы также зачистили поселки 10-й Октябрь, Снагость и населенный пункт Краснооктябрьское, отметил он.

В итоге зона контроля российских войск выросла до 170 кв. км за три дня, обратил внимание канал.

Накануне заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские войска освободили около 10 населенных пунктов в Курской области.

По данным украинского OSINT-проекта DeepState, российские военные смогли расширить «серую зону» в Кореневском районе Курской области. Военный аналитик Роб Ли отметил, что Россия начала активные штурмовые действия, перебросив бронетехнику через реку Сейм.

Ранее Лавров заявил об уверенном наступлении ВС России в Курской области.