Военный эксперт назвал цель атаки украинских БПЛА на Мурманскую область

Военный эксперт, полковник ЛНР Виталий Киселев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал информацию о том, что сбитые над Мурманской областью беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могли быть запущены из Северной Европы. По его мнению, противник пытается прощупать российскую противовоздушную оборону (ПВО).

При этом он отметил, что атаки не обязательно должны идти с территории Финляндии, Прибалтики или Норвегии. Хотя сам он склоняется именно к балтийским странам.

«Видимо, все-таки [Украина] будет использовать свои собственные гражданские суда под разным флагом и запускать оттуда БПЛА, проверять с разных сторон и с разных направлений», — сказал Киселев.

11 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали объекты в Мурманской области. По его данным, два дрона были сбиты в районе поселка Высокий. На фоне этого в аэропортах Мурманска и Апатитов вводились ограничения на прием и отправку рейсов.

Mash также написал, что атаковавшие Мурманскую область дроны могли запустить из Финляндии.

По данным Telegram-канала SHOT, один БПЛА прилетел со стороны Норвегии. Предварительно, он направлялся в сторону аэродрома Оленья.

Ранее в Мурманской области обстреляли легкомоторный самолет, приняв его за беспилотник.