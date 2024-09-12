Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт назвал цель атаки украинских БПЛА на Мурманскую область

Военэксперт Киселев: Украина с помощью БПЛА изучает российскую систему ПВО

close
Inna Varenytsia/REUTERS

Военный эксперт, полковник ЛНР Виталий Киселев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал информацию о том, что сбитые над Мурманской областью беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могли быть запущены из Северной Европы. По его мнению, противник пытается прощупать российскую противовоздушную оборону (ПВО).

При этом он отметил, что атаки не обязательно должны идти с территории Финляндии, Прибалтики или Норвегии. Хотя сам он склоняется именно к балтийским странам.

«Видимо, все-таки [Украина] будет использовать свои собственные гражданские суда под разным флагом и запускать оттуда БПЛА, проверять с разных сторон и с разных направлений», — сказал Киселев.

11 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали объекты в Мурманской области. По его данным, два дрона были сбиты в районе поселка Высокий. На фоне этого в аэропортах Мурманска и Апатитов вводились ограничения на прием и отправку рейсов.

Mash также написал, что атаковавшие Мурманскую область дроны могли запустить из Финляндии.

По данным Telegram-канала SHOT, один БПЛА прилетел со стороны Норвегии. Предварительно, он направлялся в сторону аэродрома Оленья.

Ранее в Мурманской области обстреляли легкомоторный самолет, приняв его за беспилотник.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами