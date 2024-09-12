На солдат ВСУ, терроризировавших жителей Курской области, завели уголовные дела

На солдат нескольких бригад украинских войск завели уголовные дела по факту терактов в Курской области. Подробности сообщил Telegram-канал Следственного комитета РФ.

По версии следствия, военнослужащие 22-й мехбригады, 80-й десантно-штурмовой и 61-й отдельной механизированной бригад ВСУ обстреливали из артиллерийского орудия жителей Курской области, которые пытались скрыться в лесу, а также подорвали автомобиль с водителем при помощи двух дронов-камикадзе. Находившийся за рулем мужчина получил ранения.

Также отдельно упоминается о возбуждении уголовного дела в отношении военнослужащей 80-й бригады Юлии Лапыч. Ее обвиняют в незаконном пересечении границы, хранении оружия и совершении террористических атак по гражданской инфраструктуре совместно с другими украинскими солдатами.

12 августа в сети появились кадры, на которых украинские солдаты занимаются в Курской области мародерством. На видео можно заметить, как бойцы осматривают сожженный автомобиль на дороге в село Малая Локня, после чего подходят к другой машине, вытаскивают из нее вещи и относят в свой лагерь в лесопосадке.

Ранее военкоры сообщили о попытке ВСУ вторгнуться в Курскую область с нового направления.