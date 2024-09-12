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В Курской области сообщили о падении беспилотников

Глава района Петров: в Пристенском районе Курской области нашли обломки дронов

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Evgeniy Maloletka/AP

В ночь на 12 сентября в Пристенском районе Курской области зафиксировали падение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил районный глава Виктор Петров.

По его словам, на местах падений нашли не только обломки БПЛА, но и целые дроны с неразорвавшейся боевой частью.

При этом Петров не уточнил, что стало причиной падения дронов. Он призвал жителей не приближаться к аппаратам и в случае их обнаружения сообщить о находке в экстренные службы по номеру 112.

Накануне средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали украинскую ракету в небе над Курской областью. В среду, 11 сентября, Смирнов также сообщил, что системы ПВО России сбили над территорией региона беспилотник Вооруженных сил Украины.

В тот же день Минобороны РФ сообщило, что российские войска отразили контратаку подразделений ВСУ в направлении нескольких населенных пунктов в Курской области. По данным ведомства, в результате этих действий украинская армия потеряла до 30 человек.

Ранее военный эксперт объяснил, почему Киев «зачастил» с налетами дронов на РФ.

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