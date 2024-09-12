В России расширят производство истребителей Су-57

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в государственную корпорацию «Ростех») построит дополнительное здание, чтобы расширить серийное производство истребителей Су-57. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Там отметили, что на предприятии ОАК, где выпускают данные боевые самолеты, осуществляется обновление производства.

«В рамках реализации перспективных проектов технического перевооружения завершены строительно-монтажные работы на новых объектах летно-испытательной станции. Для расширения серийного производства Су-57 началось возведение дополнительного здания, где будет проходить отработка систем самолетов 5-го поколения», — сказано в сообщении.

12 сентября стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России партию самолетов Су-57 и Су-35С.

Как рассказали в госкорпорации, летчики министерства обороны РФ протестировали самолеты в различных рабочих режимах. Истребители совершили перелет на аэродром базирования.

Ранее в США назвали российский истребитель МиГ-31 загадкой для Запада.