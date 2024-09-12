Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России расширят производство истребителей Су-57

«Ростех»: ОАК расширит серийное производство истребителей Су-57

close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в государственную корпорацию «Ростех») построит дополнительное здание, чтобы расширить серийное производство истребителей Су-57. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Там отметили, что на предприятии ОАК, где выпускают данные боевые самолеты, осуществляется обновление производства.

«В рамках реализации перспективных проектов технического перевооружения завершены строительно-монтажные работы на новых объектах летно-испытательной станции. Для расширения серийного производства Су-57 началось возведение дополнительного здания, где будет проходить отработка систем самолетов 5-го поколения», — сказано в сообщении.

12 сентября стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России партию самолетов Су-57 и Су-35С.

Как рассказали в госкорпорации, летчики министерства обороны РФ протестировали самолеты в различных рабочих режимах. Истребители совершили перелет на аэродром базирования.

Ранее в США назвали российский истребитель МиГ-31 загадкой для Запада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами