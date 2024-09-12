Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военкоры сообщили об ударе РФ по президентской бригаде Нацгвардии под Купянском

«ВО»: авиабомбы ФАБ-500 ударили по 1-й президентской бригаде Нацгвардии Украины

Девять авиабомб ФАБ-500 ударили по первой президентской бригаде оперативного назначения Нацгвардии Украины на Купянском направлении. Видео прилетов опубликовал Telegram-канал «Военное обозрение».

«Максимально точное применение авиабомб ФАБ-500 с УМПК по домам в Купянске, которые использовались для размещения личного состава ВСУ», — прокомментировали кадры авторы канала.

В публикации Telegram-канала «Направленец по Украине» уточняется, что удары были нанесены по первой президентской бригаде оперативного назначения Нацгвардии Украины. В публикации говорится, что три самолета сбросили девять ФАБ-500 за 15 минут и все долетели до целей.

Также в посте опубликована карта, из которой следует, что речь идет о селе Колесниковка в Харьковской области в 20 километрах от Купянска.

Потери ВСУ не уточняются. Также на данный момент нет подтверждения из официальных источников.

Подтверждения этой информации из официальных источников пока нет.

3 сентября сообщалось, что российский бомбардировщик Су-34 ударил фугасной авиационной бомбой ФАБ-500, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции, по скоплению живой силы и техники Украины.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли село Карловка в ДНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами