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Российские военные взяли в плен солдат ВСУ при штурме Красногоровки

Минобороны сообщило о взятии в плен украинских военных в Красногоровке

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Бойцы 5-й отдельной бригады Южной группировки войск в ходе штурма одного из районов Красногоровки взяли в плен группу военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

На кадрах видно, как штурмовые группы ведут бой и заходят в многоэтажный дом, где были расположены огневые позиции ВСУ. Украинские солдаты ожесточенно сопротивляются, но российским военнослужащим удается взять их в плен. Основную долю частей ВСУ при штурме удалось уничтожить.

Мощную огневую поддержку в бою россиянам оказали ударные FPV-дроны, которые буквально выбивали солдат ВСУ из труднодоступных участков в городских застройках.

Красногоровка считается важным логистическим узлом обороны украинской армии на Донецком направлении. Накануне министерство обороны РФ сообщило об освобождении Красногоровки. Почти все гражданское население подконтрольного российским войскам города было эвакуировано. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

Ранее глава Совбеза Сергей Шойгу рассказал, что за август и первую неделю сентября российская сторона взяла под контроль почти тысячу квадратных километров Донбасса.

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