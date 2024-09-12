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Раскрыты действия ВСУ после отступления под Угледаром

ТАСС: ВСУ оставили оборудование и оружие после отступления под Угледаром

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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили большое количество своего оборудования и вооружения во время отступления с позиций под Угледаром в Донецкой народной республике. Об этом заявил старшина первого взвода отряда «Шторм» с позывным «Азик», передает ТАСС.

«Бежали ВСУ настолько быстро, что оставили много оборудования», — рассказал он.

Военнослужащий добавил, что среди украинского вооружения были средства радиоэлектронной борьбы, противопехотные мины, а также противотанковые комплексы западного производства.

Боец Вооруженных сил РФ уточнил, что боевые действия велись в селе Пречистовка на Угледарском направлении. «Азик» также отметил, что полученные трофеи будут отправлены на изучение.

До этого в пресс-службе Минобороны рассказали, что российские солдаты морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» провели операцию и обратили ВСУ в бегство во время сражений под селом Пречистовка в ДНР.

Ранее пленный рассказал, как сослуживцы и командование ВСУ бросили его в ДНР.

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