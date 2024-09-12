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На севере Украины после взрывов пострадали объекты инфраструктуры

Глава Черниговской ОВА Чаус сообщил о повреждении инфраструктуры после взрывов

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Thomas Peter/Reuters

Объекты инфраструктуры получили повреждения в Черниговской области на севере Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале.

«Последствия уже устраняют», — отметил он, не уточнив тип и число поврежденных инфраструктурных объектов.

В ночь на четверг, 12 сентября, взрывы были слышны в Киеве и шести областях Украины. В частности, взрывы произошли в Хмельницкой области в районе города Староконстантинова, где находится военный аэродром. Одновременно в момент воздушной тревоги поступали сообщения о взрывах и в других регионах. В их числе: Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Полтавская области.

Накануне стало известно, что критическая ситуация с подачей электричества возникла в городе Конотопе на севере Украины из-за серьезных повреждений энергообъектов в результате взрывов. Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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