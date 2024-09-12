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Пентагон закажет исследования воздействия ядерного оружия на сельхозсектор

МО США заключит контракт на исследования влияния ядерного оружия на агросистемы

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Depositphotos

Министерство обороны США собирается заключить контракт с одной из местных компаний на проведение исследований в области воздействия ядерного оружия на аграрный сектор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Пентагона.

«Инженерный корпус армии США заключил контракт <…> на разработку исследовательских программ», — отметили в сообщении, уточнив, что программы касаются моделирования ситуации глобальной ядерной войны.

Работы будут проходить с использованием программного обеспечения, позволяющего воссоздать ситуацию уничтожения сельскохозяйственных ферм после применения ядерного арсенала. Ориентировочная стоимость контракта $34 млн.

Во вторник, 10 сентября стало известно, что США заключили контракт на сумму $5,4 млрд для защиты от воздушных угроз на территории страны и за ее пределами. В число компаний, которые будут обеспечивать заказ, входят в том числе Airborne Tactical Advantage из Вирджинии и Tactical Air Support из Северной Каролины.

Ранее в США выразили опасения из-за истощения своих военных запасов.

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