Пентагон закажет исследования воздействия ядерного оружия на сельхозсектор

Министерство обороны США собирается заключить контракт с одной из местных компаний на проведение исследований в области воздействия ядерного оружия на аграрный сектор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Пентагона.

«Инженерный корпус армии США заключил контракт <…> на разработку исследовательских программ», — отметили в сообщении, уточнив, что программы касаются моделирования ситуации глобальной ядерной войны.

Работы будут проходить с использованием программного обеспечения, позволяющего воссоздать ситуацию уничтожения сельскохозяйственных ферм после применения ядерного арсенала. Ориентировочная стоимость контракта $34 млн.

Во вторник, 10 сентября стало известно, что США заключили контракт на сумму $5,4 млрд для защиты от воздушных угроз на территории страны и за ее пределами. В число компаний, которые будут обеспечивать заказ, входят в том числе Airborne Tactical Advantage из Вирджинии и Tactical Air Support из Северной Каролины.

Ранее в США выразили опасения из-за истощения своих военных запасов.