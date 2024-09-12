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В Курской области рассказали, как задыхались от дыма после вторжения ВСУ

Жительница Курской области Галина: после вторжения ВСУ люди задыхались от дыма

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

После вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область местные жители начали задыхаться от едкого желтого дыма. Об этом рассказала РИА Новости эвакуированная жительница села Гончаровка в Суджанском районе Курской области Галина.

Женщина отметила, что ее сын в селе Кулевка Горшеченского района видел, как бомба ударила по сараю соседей. Галина вспоминает, что после того, как сарай потушили, в пункте временного размещения ее сына еще два дня тошнило — надышался дымом.

До этого взятый в плен военнослужащий подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты ВСУ Альберт Григорович рассказал, что расположенная под Краматорском лаборатория украинских военных изготавливает предназначенные для сбросов с беспилотников боеприпасы с отравляющим веществом хлорпикрином.

По словам пленного, его подразделение занималось изготовлением химических, фугасных и зажигательных боеприпасов, которые сбрасывались с беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в США рассказали о последствиях отступления ВСУ из Курской области.

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