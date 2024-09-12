Над Курской областью уничтожили украинскую ракету

Боеприпас Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Украинская ракета этим утром уничтожена в небе Курской области», — написал он.

Смирнов поблагодарил бойцов ПВО и защитников границы за успешно сбитый снаряд.

Врио главы региона напомнил, что приближаться к обломкам сбитых боеприпасов и трогать их нельзя. Он призвал жителей сообщать о опасных находках по телефону 112.

Накануне средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали украинскую ракету в небе над Курской областью. В среду, 11 сентября, Смирнов также сообщил, что системы ПВО России сбили над территорией региона беспилотник Вооруженных сил Украины.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что российские войска отразили контратаку подразделений ВСУ в направлении нескольких населенных пунктов в Курской области. По данным ведомства, в результате этих действий украинская армия потеряла до 30 человек.

Ранее в Курской области сбили 12 беспилотников ВСУ.