Минобороны передали серийные самолеты Су-57 и Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передала ВКС России партию самолетов Су-57 и Су-35С. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации, передает РИА Новости.

«Истребители пятого поколения <…> прошли полный цикл заводских испытаний», — уточнили в сообщении.

В госкорпорации рассказали, что самолеты летчики министерства обороны РФ протестировали в различных рабочих режимах. Истребители совершили перелет на аэродром базирования.

По словам первого замгендиректора «Ростеха» Владимира Артякова, переданные в войска машины отличают высокие летно-технические характеристики, которые уже оценили пилоты. Он подчеркнул, что Су-57 следующих партий находятся в разной степени готовности, а Су-35С — в высокой. Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь назвал Су-57 «самым современным самолетом фронтовой авиации в России».

Истребитель имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение и радиопоглощающее покрытие.

В конце июля генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что госкорпорация за год нарастила поставки боеприпасов в войска в 25 раз.

Ранее в ОАК сообщили о расширении функционала Су-57.