Взрывы были слышны в ночь на четверг, 12 сентября, в Киеве и шести областях Украины. Об этом сообщило издание «Телеграф».

«Немало взрывов ночью слышал Киев», — отметили в сообщении.

В публикации уточнили, что взрывы произошли в Хмельницкой области в районе города Староконстантинова, где находится военный аэродром.

Одновременно в момент воздушной тревоги поступали сообщения о взрывах и в других регионах. В их числе: Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Полтавская области.

Утром 12 сентября стало известно, что критическая ситуация с подачей электричества возникла в городе Конотопе на севере Украины из-за серьезных повреждений энергообъектов в результате взрывов.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как утверждают в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.