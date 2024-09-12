Минобороны сообщило о сбитых украинских беспилотниках над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в небе над регионами России пять украинских беспилотников самолетного типа. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По информации ведомства, по два беспилотных летательных аппарата было уничтожено над Белгородской и Курской областями, один дрон — над Брянской областью.

11 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали объекты в Мурманской области. По его данным, два дрона были сбиты в районе поселка Высокий. На фоне этого в аэропортах Мурманска и Апатиты вводились ограничения на прием и отправку рейсов.

Mash также написал, что атаковавшие Мурманскую область дроны могли запустить из Финляндии.

Позже Telegram-канал SHOT заявил, что один БПЛА прилетел со стороны Норвегии. Предварительно, он направлялся в сторону аэродрома Оленья.

Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.