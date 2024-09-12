В Курской области навели понтонные переправы вместо мостов, взорванных ВСУ

Инженеры Северной группировки Вооруженных сил России (ВС РФ) навели понтонные переправы в приграничье Курской области вместо мостов, взорванных украинскими войсками. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что понтоны были сделаны для обеспечения подвоза боеприпасов, ГСМ, продуктов питания в подразделения ВС РФ. Также они выполняют комплекс работ со взрывоопасными веществами и предметами. Ежедневно им поступают задачи по разминированию территорий от взрывоопасных предметов ВСУ.

Следственный комитет России 30 августа возбудил дело после сброса авиабомбы на мост в Курской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреливали и грабили машины жителей Курской области.