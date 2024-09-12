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Экс-сотрудник СБУ заявил об отстранении Буданова от подготовки вторжения в Курскую область

Прозоров: Буданова отстранили от подготовки вторжения в Курскую область

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Reuters/Defence Intelligence of Ukraine

Главу украинской военной разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) отстранили от подготовки нападения на Курскую область, а медийную славу за это получил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

Он пояснил, что украинское вторжение в Курскую область было чисто армейской операцией, а многочисленные свидетельства говорят о том, что Буданова отстранили от этой операции. Поэтому за операцию «медийные плюшки» получил Сырский. Поэтому Буданову сейчас необходимо тоже показывать свою значимость и важность.

Бывший сотрудник СБУ добавил, что ради этого Буданов со своими подчиненными устраивают такие медийные операции, как высадки на Тендровской косе, на Тарханкуте в Крыму или атаку на газодобывающие вышки в Черном море.

Прозоров подчеркнул, что на первом месте для Буданова сейчас стоит медийная задача, и связана она с тем, что начальник военной разведки пытается занять первое место в силовой медийной среде Украины.

До этого Прозоров заявил, что высадка украинского десанта в Черном море могла быть спровоцирована для удара по российским истребителям с помощью F-16 ради медийного эффекта.

Ранее экс-подполковник СБУ заявил, что на Украину приехали сотни идейных нацистов.

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Атаки на Курскую область
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