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Эксперт рассказал о постепенном сужении войсками РФ горлышка огневого мешка у Северска

Марочко: войска РФ постепенно сужают горлышко огневого мешка у Северска в ДНР

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска, продвигаясь у Северска в ДНР, постепенно сужают горлышко огневого мешка для дислоцированной на данном участке фронта украинской группировки. Об этом в интервью ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, на северо-востоке и юго-востоке Северска находятся украинские солдаты, которые могут оказаться в огневом мешке. Горлышко этого мешка, отметил Марочко, постепенно сужается. В настоящее время российские бойцы все ближе продвигаются к городу.

Эксперт отметил, что проблемы у украинской армии в Северске начались давно. Марочко подчеркнул крайне важное значение этого населенного пункта для снабжения украинских войск. В случае его потери Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены будут отступить со значительной территории.

10 сентября Марочко заявил, что Вооруженные силы РФ за сутки улучшили тактическое положение в Харьковской области, продвинувшись под Купянском.

Ранее российские военные ударили по иностранным наемникам ВСУ под Харьковом.

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