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Генералу Кузнецову могут предъявить новый эпизод по делу о взятке

ТАСС: в деле генерала Кузнецова может появиться еще один эпизод получения взятки

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Уголовное дело экс-начальника Главного кадрового управления Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова может пополниться новым эпизодом получения взятки от гендиректора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна, который задержан по подозрению в хищении средств у Минобороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Предполагается, что Григорян мог передать взятку генералу для получения контракта на реконструкцию общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища. Григорян подозревается в хищении 7,2 млн рублей у Минобороны.

9 сентября Московский городской суд продлил арест бизнесмену Льву Мартиросяну, который также является фигурантом дела о взятке Кузнецову.

В мае следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело против Кузнецова. По данным ведомства, в 2021–2023 годах, будучи начальником 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, он получил взятку от коммерческих структур. В качестве взятки генерал-лейтенанту передали дом и участок, который предоставил предприниматель Лев Мартиросян.

Ранее сообщалось, что Кузнецову дали взятку в виде дома и участка.

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