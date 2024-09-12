Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-сотрудник СБУ рассказал о возможной цели атаки ВСУ на буровую платформу в Черном море

Прозоров: ВСУ могли атаковать буровую платформу «Крым-2» ради медийного эффекта

close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Высадка украинского десанта в Черном море могла быть спровоцирована для удара по российским истребителям с помощью F-16 ради медийного эффекта. Такое мнение высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, сообщает ТАСС.

По словам Прозорова, нельзя исключать вероятность того, что атака была «специально спровоцирована, чтобы вытащить наши истребители в этот район Черного моря и подтянуть их под удар из засады американскими F-16».

Экс-сотрудник СБУ отметил, что, с его точки зрения, это лишний раз показывает то, что украинские руководители не считаются с жизнями своих подчиненных и ради медийного эффекта готовы жертвовать даже бойцами морского спецназа.

11 сентября стало известно, что Вооруженные силы России отразили операцию украинских сил специальных операций по захвату буровой платформы «Крым-2» в Черном море. В ходе боя российские силы потопили восемь морских катеров и уничтожили до 80 украинских военнослужащих, еще шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военных.

Ранее сообщалось, что российский спецназ «Ахмат» продвинулся в Курской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами