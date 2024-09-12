Экс-сотрудник СБУ рассказал о возможной цели атаки ВСУ на буровую платформу в Черном море

Высадка украинского десанта в Черном море могла быть спровоцирована для удара по российским истребителям с помощью F-16 ради медийного эффекта. Такое мнение высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, сообщает ТАСС.

По словам Прозорова, нельзя исключать вероятность того, что атака была «специально спровоцирована, чтобы вытащить наши истребители в этот район Черного моря и подтянуть их под удар из засады американскими F-16».

Экс-сотрудник СБУ отметил, что, с его точки зрения, это лишний раз показывает то, что украинские руководители не считаются с жизнями своих подчиненных и ради медийного эффекта готовы жертвовать даже бойцами морского спецназа.

11 сентября стало известно, что Вооруженные силы России отразили операцию украинских сил специальных операций по захвату буровой платформы «Крым-2» в Черном море. В ходе боя российские силы потопили восемь морских катеров и уничтожили до 80 украинских военнослужащих, еще шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военных.

Ранее сообщалось, что российский спецназ «Ахмат» продвинулся в Курской области.