Попытка захватить в Черном море российскую буровую установку «Крым-2» совершена украинскими «фашиствующими пиратами». Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

По словам депутата, в Черном море появились «фашиствующие пираты» на американских быстроходных военных катерах Willard Sea Force с трезубцем на борту и вооруженные современным оружием НАТО. Ивлев назвал их попытку напасть на буровую установку, находившуюся в зоне исключительных экономических интересов России, действиями «настоящих фашистов».

Депутат подчеркнул, что противник получил достойный отпор от российских военнослужащих. Украинские военные в панике бежали, бросив своих раненых и тонущих бойцов.

По данным министерства обороны РФ, российские войска сорвали попытку десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) захватить в Черном море с помощью четырнадцати американских катеров Willard Sea Force самоподъемную буровую установку «Крым-2». Во время боя были потоплены восемь катеров противника и уничтожены до 80 украинских военнослужащих сил специальных операций. Еще шесть украинских катеров отступили, оставив в воде своих раненных.

11 сентября в Минобороны РФ заявили, что ВСУ планировали устроить «медийную» операцию по захвату буровой установки «Крым-2» к приезду представителей США.

Ранее российские вертолеты пресекли попытку ВСУ совершить атаку на Крым.