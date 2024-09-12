Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали украинских военных пиратами за попытку захватить буровую установку

Депутат Ивлев назвал пиратством попытку ВСУ захватить буровую установку «Крым-2»

close
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Попытка захватить в Черном море российскую буровую установку «Крым-2» совершена украинскими «фашиствующими пиратами». Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

По словам депутата, в Черном море появились «фашиствующие пираты» на американских быстроходных военных катерах Willard Sea Force с трезубцем на борту и вооруженные современным оружием НАТО. Ивлев назвал их попытку напасть на буровую установку, находившуюся в зоне исключительных экономических интересов России, действиями «настоящих фашистов».

Депутат подчеркнул, что противник получил достойный отпор от российских военнослужащих. Украинские военные в панике бежали, бросив своих раненых и тонущих бойцов.

По данным министерства обороны РФ, российские войска сорвали попытку десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) захватить в Черном море с помощью четырнадцати американских катеров Willard Sea Force самоподъемную буровую установку «Крым-2». Во время боя были потоплены восемь катеров противника и уничтожены до 80 украинских военнослужащих сил специальных операций. Еще шесть украинских катеров отступили, оставив в воде своих раненных.

11 сентября в Минобороны РФ заявили, что ВСУ планировали устроить «медийную» операцию по захвату буровой установки «Крым-2» к приезду представителей США.

Ранее российские вертолеты пресекли попытку ВСУ совершить атаку на Крым.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами