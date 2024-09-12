Минобороны США выделило почти $1,2 млрд на производство ракет AMRAAM

Американская военно-промышленная компания Raytheon получила контракт почти на $1,2 млрд на поставку авиационных ракет средней дальности AMRAAM и сопутствующего оборудования. Об этом, ссылаясь на заявление министерства обороны США, сообщает РИА Новости.

Компания, чья штаб-квартира находится в Тусоне, штат Аризона, получила от Пентагона контракт на сумму в $1,195 млрд. Средства выделены на производство усовершенствованных авиационных ракет средней дальности типа AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile). Ракеты AMRAAM и сопутствующее оборудование предназначаются для последующей передачи ряду стран, в том числе Великобритании, ФРГ, Норвегии, Финляндии, Японии и Украине. Работы по контракту должны быть завершены к концу 2028 года.

10 сентября сообщалось, что США заключили контракт на сумму $5,4 млрд для защиты от воздушных угроз на территории страны и за ее пределами.

Ранее сообщалось, что США поставят Польше несколько сотен ракет класса «воздух-воздух».