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КНДР запустила ракету, которая уже упала в море

Запущенная Северной Кореей ракета уже упала в море

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kcnawatch. co/Global Look Press

Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты, которая уже упала в море. Об этом со ссылкой на береговую охрану Японии сообщает ТАСС.

В береговой охране призвали морские суда следить за дальнейшей информацией и при обнаружении обломков ракеты не приближаться к ним и сообщить в соответствующие государственные структуры.

По данным телеканала NHK, сославшегося на источник, близкий к министерству обороны Японии, район падения ракеты находится за пределами японской исключительной экономической зоны. Информации о дальности и высоте полета пока нет.

4 августа пограничным войскам КНДР передали 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет, произведенных на предприятиях страны. Церемония передачи состоялась в присутствии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

В июле южнокорейский министр обороны Син Вон Сик заявил, что КНДР находится на финальной стадии разработки тактического ядерного оружия, хотя в настоящее время нет подтверждений его развертывания.

Ранее Япония повторила обвинения США в наличии у РФ и КНДР программ биооружия.

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