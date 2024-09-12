В результате обстрела со стороны Украины обесточен центр Горловки

Центр Горловки (ДНР) обесточен в результате попадания в подстанцию со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

«Попадание в еще одну подстанцию с позиций ВФУ (вооруженных формирований Украины. — прим. ред.). Центр города обесточен», — написал Приходько.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины ударили по Донецку и Горловке 11 снарядами калибра 155 мм. Атаки на Горловку проводились из населенного пункта Катериновка.

8 сентября при атаке Вооруженных сил Украины на Горловку пострадала 94-летняя женщина. Она была ранена при сбросе бомбы с беспилотника на трассу Дзержинск — Горловка.

7 сентября житель Донецка получил осколочные ранения при обстреле ВСУ.

Ранее в ДНР рассказали о ситуации в Красногоровке.