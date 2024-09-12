Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В результате обстрела со стороны Украины обесточен центр Горловки

Мэр Приходько: от попадания в подстанцию со стороны ВСУ обесточен центр Горловки

close
Alina Smutko/Reuters

Центр Горловки (ДНР) обесточен в результате попадания в подстанцию со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

«Попадание в еще одну подстанцию с позиций ВФУ (вооруженных формирований Украины. — прим. ред.). Центр города обесточен», — написал Приходько.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины ударили по Донецку и Горловке 11 снарядами калибра 155 мм. Атаки на Горловку проводились из населенного пункта Катериновка.

8 сентября при атаке Вооруженных сил Украины на Горловку пострадала 94-летняя женщина. Она была ранена при сбросе бомбы с беспилотника на трассу Дзержинск — Горловка.

7 сентября житель Донецка получил осколочные ранения при обстреле ВСУ.

Ранее в ДНР рассказали о ситуации в Красногоровке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами