Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Губернатор Богомаз: силы ПВО уничтожили БПЛА над Брянской областью

close
Inna Varenytsia/REUTERS

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он заявил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Вечером 11 сентября средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. Днем 11 сентября ВСУ губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что ВСУ атаковали беспилотником грузовой автомобиль в селе Байцуры Борисовского района, в результате чего местный житель получил ранение. Мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями головы и грудной клетки.

В ночь на понедельник российские средства противовоздушной обороны уничтожили 144 украинских беспилотника над девятью регионами РФ. В подмосковном Раменском дроны попали в многоквартирные дома, одну из женщин спасти не удалось. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что атаковавшие Мурманскую область дроны могли запустить из Финляндии.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами