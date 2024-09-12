Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он заявил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Вечером 11 сентября средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области. Днем 11 сентября ВСУ губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что ВСУ атаковали беспилотником грузовой автомобиль в селе Байцуры Борисовского района, в результате чего местный житель получил ранение. Мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями головы и грудной клетки.

В ночь на понедельник российские средства противовоздушной обороны уничтожили 144 украинских беспилотника над девятью регионами РФ. В подмосковном Раменском дроны попали в многоквартирные дома, одну из женщин спасти не удалось. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что атаковавшие Мурманскую область дроны могли запустить из Финляндии.