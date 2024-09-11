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Военкоры сообщили о попытке ВСУ вторгнуться в Курскую область с нового направления

WarGonzo: ВСУ пытаются прорвать границу в Глушковском районе Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремятся вторгнуться в Курскую область с нового направления — попытка прорыва границы зафиксирована в Глушковском районе. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

По данным военкоров, бойцы ВСУ в сопровождении двух танков пытаются разминировать границу с помощью трала. Российский дрон-камикадзе уже уничтожил один из украинских танков.

«С мест сообщают об уничтожении двух из пяти бронированных машин противника, которые пытались доставить украинский десант», — пишет канал.

В настоящее время на границе идет бой между российскими и украинскими военными, отмечает WarGonzo. Автор считает, что действия ВСУ являются попыткой изменить ситуацию в приграничном регионе России.

10 сентября стало известно, что подразделения Вооруженных сил РФ начали полномасштабное контрнаступление в курском приграничье.

9 сентября командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ в Курской области скоро выдохнутся с такими большими ежедневными потерями техники и личного состава. Он отметил, что армия Украины бросила на курское направление более 200 единиц танков, более 400 единиц бронированной техники, около 12 тысяч человек личного состава.

Ранее Алаудинов заявил, что бои в Курской области могут стать решающими для украинского конфликта.

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