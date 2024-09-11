Российские военные уничтожили танк ВСУ в Курской области

Вооруженные силы РФ уничтожили с помощью управляемого боеприпаса украинский танк в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Военные группировки войск «Север» зафиксировали передвижение танка Вооруженных сил Украины (ВСУ), проанализировали полученные разведданные и приняли решение о нанесении удара по боевой машине.

«В результате прямого попадания управляемым боеприпасом танк боевиков ВСУ был уничтожен», — отмечается в сообщении.

11 сентября Минобороны РФ информировало, что за сутки в Курской области ВСУ потеряли более 350 военнослужащих и 13 единиц техники. По данным оборонного ведомства, всего с начала атаки на российский регион армия Украины лишилась более 12,2 тыс. бойцов, 96 танков, 656 боевых бронированных машин, пять американских М270 MLRS, 22 станции РЭБ и одной установки разминирования УР-77.

До этого командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ в Курской области скоро выдохнутся с учетом больших ежедневных потерь техники и личного состава.

Ранее российские военные начали масштабное контрнаступление в Курской области.