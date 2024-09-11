Mash: атаковавшие Мурманскую область дроны могли запустить из Финляндии

Страны НАТО Швеция и Финляндия могли принимать участие в атаке украинских беспилотников на Мурманскую область 11 сентября. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, который ссылается на карты полетов, перед началом атаки на границе РФ наблюдалась активность двух шведских самолетов-разведчиков — S102B и Gulfstream Aerospace TP 102C (G-IV-SP). Отмечается, что первый из них регулярно летает у Калининградской области, а второй в августе 2023 года проводил разведку в Финляндии у российской границы.

Согласно предварительной информации, после осуществления разведки с финского аэропорта Ivalo были запущены два крылатых дрона типа А-22 «Летучая лисица».

Предполагается, что объектом атаки беспилотников мог быть аэродром Оленья. Он находится на Кольском полуострове в 92 км к югу от Мурманска. По данным из открытых источников, на аэродроме дислоцированы российские дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Всего, по данным Baza, вражеских беспилотников было три. Все они были сбиты. Подробнее о налете дронов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали сообщение о прилете БПЛА со стороны Норвегии.