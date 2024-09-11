В Херсоне произошли взрывы

В городе Херсоне, находящемся под контролем Киева, прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Подробности взрывов не приводятся. Известно, что воздушная тревога в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области не объявлялась.

Также украинские СМИ сообщали сегодня о нескольких взрывах в городе Днепре (ранее — Днепропетровск).

7 сентября российские военные нанесли удар по крыше торгово-развлекательного центра в Херсоне, которую ВСУ использовали для запуска дронов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах.