Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные не дали ВСУ захватить буровую вышку

МО: ВС России сорвали попытку ВСУ захватить буровую вышку «Крым-2» в Черном море

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) РФ отразили операцию украинской армии по захвату российской буровой платформы «Крым-2» в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Минувшей ночью бойцы сил специальных операций Украины на 14 американских катерах Willard «Sea Force» попытались захватить буровую вышку в Черном море.

«Очередная приуроченная к приезду 11 сентября на Украину высоких представителей США и европейских стран «медийная операция» киевского режима в акватории Черного моря захлебнулась в крови», — отмечается в сообщении.

Силы Черноморского флота и российские военные, охраняющие платформу, дали отпор противнику и потопили восемь морских катеров, а также уничтожили до 80 украинских военнослужащих. Остальные шесть катеров уплыли, даже не попытавшись забрать оставшихся в воде раненых.

10 сентября стало известно, что подразделения ВС РФ начали полномасштабное контрнаступление в курском приграничье. По данным Telegram-канала Mash, российские бойцы зашли в Гордеевку со стороны сел Коренево, Кульбаки, Мартыновка и поселка Нечаев. Теперь, по последним данным канала, ВС России наступают в районах Апанасовки и Мартыновки.

Ранее Алаудинов рассказал об «очень больших» потерях ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами