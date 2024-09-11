Российские военные не дали ВСУ захватить буровую вышку

Вооруженные силы (ВС) РФ отразили операцию украинской армии по захвату российской буровой платформы «Крым-2» в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Минувшей ночью бойцы сил специальных операций Украины на 14 американских катерах Willard «Sea Force» попытались захватить буровую вышку в Черном море.

«Очередная приуроченная к приезду 11 сентября на Украину высоких представителей США и европейских стран «медийная операция» киевского режима в акватории Черного моря захлебнулась в крови», — отмечается в сообщении.

Силы Черноморского флота и российские военные, охраняющие платформу, дали отпор противнику и потопили восемь морских катеров, а также уничтожили до 80 украинских военнослужащих. Остальные шесть катеров уплыли, даже не попытавшись забрать оставшихся в воде раненых.

10 сентября стало известно, что подразделения ВС РФ начали полномасштабное контрнаступление в курском приграничье. По данным Telegram-канала Mash, российские бойцы зашли в Гордеевку со стороны сел Коренево, Кульбаки, Мартыновка и поселка Нечаев. Теперь, по последним данным канала, ВС России наступают в районах Апанасовки и Мартыновки.

Ранее Алаудинов рассказал об «очень больших» потерях ВСУ в Курской области.