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Российские войска отразили контратаку ВСУ в Курской области

Минобороны России заявило об отражении контратак ВСУ в Курской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска отразили контратаку подразделений Вооруженных сил Украины в направлении нескольких населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своей сводке.

В ней говорится, что подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили украинскую контратаку в направлении населенного пункта Апанасовка.

Кроме того, ВС РФ сорвали попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька, Борки и Фанасеевка.

По данным министерства, в результате этих действий армия Украины потеряла до 30 человек, 10 военнослужащих взяты в плен, уничтожены два танка, боевая бронированная машина и шесть автомобилей.

11 сентября начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апти Алаудинов заявил, что российские военные освободили около 10 населенных пунктов в Курской области. Он подчеркнул, что ВС РФ пошли в наступление.

Ранее в Раде признали сложную для ВСУ ситуацию в Курской области.

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