Названа сумма ущерба предприятиям АПК в Курской области от атак ВСУ

Атаки Вооруженных сил Украины нанесли ущерб агропромышленному комплексу Курской области на десятки миллиардов рублей. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов на итоговой коллегии министерства сельского хозяйства РФ.

«По предварительной информации, в восьми приграничных районах области пострадало 94 предприятия. Прогнозная сумма ущерба — десятки миллиардов рублей», — сказал он.

На слайде во время выступления руководителя региона была указана предварительная сумма ущерба, причиненного сфере АПК, в размере 85 млрд рублей. И она увеличивается, подчеркнул Смирнов.

По его словам, потери также включают поголовье скота и сельскохозяйственную технику в восьми приграничных районах, которая была повреждена или вывезена за пределы России.

В области растениеводства не будет завершен комплекс уборочных работ на площади 160 тысяч гектаров, резюмировал Смирнов.

Накануне военкоры сообщали, что российские войска начали «масштабное контрнаступление» в Курской области и выбили ВСУ почти из десятка поселков Курской области.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что бои в Курской области могут стать решающими для украинского конфликта.