Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа сумма ущерба предприятиям АПК в Курской области от атак ВСУ

Врио губернатора Смирнов: атаки ВСУ нанесли ущерб курскому АПК минимум на 85 млрд рублей

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Атаки Вооруженных сил Украины нанесли ущерб агропромышленному комплексу Курской области на десятки миллиардов рублей. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов на итоговой коллегии министерства сельского хозяйства РФ.

«По предварительной информации, в восьми приграничных районах области пострадало 94 предприятия. Прогнозная сумма ущерба — десятки миллиардов рублей», — сказал он.

На слайде во время выступления руководителя региона была указана предварительная сумма ущерба, причиненного сфере АПК, в размере 85 млрд рублей. И она увеличивается, подчеркнул Смирнов.

По его словам, потери также включают поголовье скота и сельскохозяйственную технику в восьми приграничных районах, которая была повреждена или вывезена за пределы России.

В области растениеводства не будет завершен комплекс уборочных работ на площади 160 тысяч гектаров, резюмировал Смирнов.

Накануне военкоры сообщали, что российские войска начали «масштабное контрнаступление» в Курской области и выбили ВСУ почти из десятка поселков Курской области.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что бои в Курской области могут стать решающими для украинского конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами